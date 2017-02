Michelle Soifer no se quedó callada y respondió a todas las críticas que le hizo su expareja Erick Sabater. (Video: América TV)

Viernes 03 de febrero del 2017 - 10:27

Michelle Soifer responde fuerte y claro a las críticas de Erick Sabater

Michelle Soifer no se quedó callada y respondió a las críticas que le hizo su ex Erick Sabater, quien aseguró que la chica reality se había vuelto soberbia. Esto no fue del agrado de la popular ‘sol’, motvio por el que le envió un contundente mensaje.

“A mí que me importa. ¿Él trabajó en mi para que yo cambie? Este se ha caído de cabeza. Mejor no menciono a Erick Sabater. Quedó en el pasado, ya no hables de mi nunca más”, fueron la duras palabras de Michelle Soifer.