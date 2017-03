Michelle Soifer: no creerás lo que Kevin Blow declaró sobre la guerrera

No es novedad que cuando se hable de Kevin Blow, automáticamente la gente lo relacione con Michelle Soifer. En esta ocasión el artista fue parte del programa de Ernesto Pimentel donde abrió su corazón y contó los verdaderos sentimientos que lo unen a la integrante de Esto es Guerra.

“Ella sabe que personas como yo hemos hecho mucho por darle estabilidad. El final de su relación con Erick Sabater le dolió mucho. Como persona me gusta mucho, es un gran ser humano. Como mujer te mentiría si te digo que no porque es muy guapa y espectacular. Por ahora descarto una relación”, expresó el cantante.

Dentro de las preguntas que se hicieron en el espacio de América, Kevin contó detalles del anillo que le entregó a Michelle el 14 de febrero, Día de los enamorados.

“Ese anillo es muy curioso porque yo estaba en guerra. E s mi mejor amiga y ella es muy cercana a mi. Me pregunté, qué podía regalarle y se me ocurrió el anillo. Lo vi como un bonito detalle. No me arrepiento de venir a Perú, este es mi segundo hogar”, explicó.

Antes de concluir, Kevin Blow también fue cuestionado sobre la infidelidad que fue acusado por parte de su espareja, quien señaló que el artista la engañó con Michelle Soifer.

“Yo te puedo decir con toda honestidad que no le fui infiel a nadie. Michelle Soifer es una gran mujer incapaz de hacer eso. Es una mujer elegante, buena, trabajadora. No tengo dudas de ella como persona, la única dudas es el tema mediático por las críticas y no quiero que esté en boca de todos. No quiero dañarla. Yo estoy tranquilo y quiero que ella supere las cosas que la lastimen”, puntualizó.

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia