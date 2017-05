¿Michelle Soifer molesta por saludo que envió Erick Sabater a su madre?

Erick Sabater usó las cámaras de ‘Boca en Todos’ para enviarle un mensaje a su exsuegra, a quien considera segunda madre.

Por su parte, Michelle Soifer al enterarse del tema solo atinó a reírse y tomarlo con buen humor.

“Erick se pasa, tranquilízate hermano, me parece gracioso, es mi amigo y le deseo lo mejor”, sostuvo la ‘guerrera’ ante las cámaras de América Espectáculos.

Erick Sabater se pronunció una vez más sobre Michelle Soifer . Está vez aseguró que su expareja no lo ha olvidado, es por ello que no oficializa a Kevin Blow.

“De la noche a la mañana uno no va dejar de pensar a alguien”, indicó el modelo y exintegrante de Esto es Guerra, quien además indicó que la cantante aún le escribe por whatsaap.

“Siento que Michelle aún me extraña”, señaló Erick Sabater, resaltando que no tiene intención de regresar con ella, sin embargo confesó que fue una de las mujeres más importantes de su vida, y hasta se atrevió a definir uno de los besos de su expareja.

“Fue uno de los más interesantes. ¿Uno de los mejores besos de mi vida? Sí, pero aún no me he muerto, mi vida sigue. ¿Si he llorado por ella? Sí, pero por impotencia en su momento, no porque se fue”, contó la imagen de Soho Color.

“¿Por qué Michelle no oficializa a Kevin Blow? Tal vez porque siente algo por mi, si dice que he sido el hombre de su vida. Yo tuve un respeto muy bonito por mi relación hasta que una tercera persona se metió a opinar. Siento cosas lindas por ella, pero no creo que la relación se tenga que retomar por eso. ¿Si la extraño? tal vez algunas cosas”, acotó a En Boca de Todos.

En otro momento de la entrevista, Sabater le envió un mensaje a quien considera como su segunda madre. Se trata de su exsuegra y progenitora de Michelle Soifer. “Yo soy su único hijo. Le envío un beso enorme a mi mamá”, dijo Sabater, resaltando que solo él ha tenido la dicha de que Doña Kathy le prepare sus ricos potajes.

Consultado por si regresaría a Esto es Guerra, el modelo contó que se lo han propuesto muchas veces, pero no ha aceptado porque no cree que sea el momento, pues su rompimiento con Michelle Soifer “aún está fresco”.