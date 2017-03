Michelle Soifer: madre de Milett Figueroa se defiende tras recibir amenazas

Tras sus desafortunadas declaraciones sobre Michelle Soifer, madre de Milett Figueroa se defiende en ‘Amor, amor, amor’ y dice haber recibido amenazas de los fans de la “guerrera”.

“No me estoy limpiando, ni tratando de excusar porque tuve palabras desafortunadas. Soy madre, una persona educada y culta. Soy mayor y no me voy a prestar a esas cosas. Sin embargo, tenía cólera contenida”, fueron las declaraciones de la madre de Milett Figueroa.

“Yo no he declarado, ni he autorizado que lo saquen. Era una conversación privada…Mi hija está muy angustiada por mí, ella me pide que no hable y ni haga nada”, añadió.

Madre de Milett Figueroa se defiende tras recibir amenazas de las fans de Michelle Soifer. (Video: Latina)

Mira el antes y el después de Yahaira Plasencia