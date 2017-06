Michelle Soifer: Erick Sabater se burla de Kevin Blow y guerrera corta enlace en vivo

En la más reciente edición de En boca de todos, Michelle Soifer protagonizó un accidentado enlace microondas. Y es que la guerrera decidió cortar la entrevista en vivo tras escuchar las bromas y calificativos que lanzó Erick Sabater contra Kevin Blow.

Todo inició el último viernes cuando Michelle Sabater excusó su tardanza al reality asegurando que tuvo un accidente vehicular. Erick Sabater mostró su preocupación, aunque luego bromeó diciendo que fue culpa del ‘chofer’ que llegó tarde.

“Pensé que el chofer era quien había chocado el auto (de Michelle) ¿Quién es el chofer? el señor Kevin Blow, alias ‘el papagayo’”, dijo el dominicano desde el set, provocando la molestia de Michelle Soifer, quien se encontraba en un gimnasio conectada con el programa.

“Creo que él no tiene por qué seguir faltando el respeto. Si quieres que te respeten, respta. No me causan gracia tus calificativos. Mientras yo esté presente no quiero ningún calificativo, si quieres pelearte con él hazlo tú. Yo no he venido para esto”, sostuvo la guerrera para retirarse los audífonos y cortar de forma abrupta el enlace.

Luego de algunos minutos, Erick Sabater no tuvo otro remedio que pedirle disculpas a Michelle y, pese a sus diferencias con Kevin Blow, prometió no volver a mencionarlo mientras ella esté presente.

“Te pido diculpas si te sentiste ofendida. No voy a utilizar ningún calificativo contra esa persona. Tú sabes que te aprecio muchísimo”, indicó.

Michelle Soifer retomó el enlace y recalcó que nunca quiso enfrentarse con él, pero “si tienes un problema con Kevin es asunto tuyo”.