Michelle Soifer arremete contra programa de Rodrigo González 'Peluchín'

¡No se guardó nada! Michelle Soifer contó algunas novedades sobre su nuevo programa, el cual se emitirá a través de América Televisión. Asimismo, la popular ‘michi’ se refirió al espacio “Amor, amor, amor”, el cual es conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’.

Al ser consultada sobre todos los detalles de su nuevo programa, Michelle Soifer señaló lo siguiente: “En marzo (saldrá al aire) y lo producirá América Televisión. Mariana también quiere (producir el programa), pero ya el canal decidirá. Solo espero que todo salga bien, porque el año pasado ‘Amor, amor, amor’ se encargó de destruirme y la verdad, no entiendo por qué, no les hice nada. Sabes que estuve a punto de la depresión y aún me siento fatal, pero el cariño del público en la calle y este proyecto, hacen que me reinvente”

Recordemos que Michelle Soifer y ‘Peluchín’ protagonizaron más de un enfrentamiento durante el 2016. Incluso la chica reality agredió físicamente a uno de los reporteros de “Amor, amor, amor”.

Por otro lado, Michelle Soifer habló sobre su futuro en “Esto es Guerra”. “Deseo hacer otras cosas, ‘Esto es Guerra’ ha sido una etapa linda en mi vida, ahora mis energías se concentrarán en el nuevo programa y en los proyectos a futuro. Televisa me hizo una oferta que pienso analizar, porque tendría que dejar todo lo que tengo aquí”, finalizó.