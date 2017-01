Michelle Soifer abre academia de talentos y así respondieron sus fans

Michelle Soifer generó polémica al aperturar su escuela de talento para este veranos 2017. Esta noticia generó muchos comentarios dentro de las redes sociales al señalar que la integrante de Esto es Guerra no cuenta con talento.

Sin embargo, la cantante resta importancia a estos mensajes y decidió abrir esta escuela que impartirá clases de modelaje, canto, actuación y baile.

Desde su cuenta de Instagram, Michelle Soifer señaló que este domingo 8 de enero estará en Plaza Norte desde el mediodía para brindar más detalles de su proyecto.

Por otro lado, Michelle Soifer contó algunas novedades sobre su nuevo programa, el cual se emitirá a través de América Televisión. Asimismo, la popular ‘michi’ se refirió al espacio “Amor, amor, amor”, el cual es conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’.

“En marzo (saldrá al aire) y lo producirá América Televisión. Mariana también quiere (producir el programa), pero ya el canal decidirá. Solo espero que todo salga bien, porque el año pasado ‘Amor, amor, amor’ se encargó de destruirme y la verdad, no entiendo por qué, no les hice nada. Sabes que estuve a punto de la depresión y aún me siento fatal, pero el cariño del público en la calle y este proyecto, hacen que me reinvente”.