Miércoles 28 de diciembre del 2016 - 9:47

Michelle Alexander: esto opina sobre foto de Christian Domínguez con su bailarina

14 Reproducciones

Michelle Alexander ya dejó atrás las diferencias que tuvo con Christian Domínguez en Reyes del Show y hasta se animó a opinar sobre la fotografía que lo muestra muy cariñoso con su bailarina Isabel Acevedo.

“Que sean felices. (Soy madre sobreprotectora), pero cuando se rebelan, se rebelan. Que haga lo que quiera, después que no venga a llorar al hombro”, manifestó fiel a su estilo la productora.

“Hay gente que no está de acuerdo, hay gente que quiere que regrese con Karla y otra que no. Creo que las personas son libres de enamorarse de quienes quieran, siempre y cuando no hagan daño a nadie”, añadió.

Asimismo, Alexander reveló que Karla Tarazona tomará clases de actuación para formar parte de Del Barrio Producciones. “Karla está bien, me ha dicho que quiere actuar y va a entrar al taller. La vida continúa. Uno no puede depender de su pareja, esposo o lo que sea. Para adelante”, sostuvo.