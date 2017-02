Michel Gómez: denuncian a productor de televisión por estafa

El productor de telenovelas Michel Gómez se encuentra en el ojo de la tormenta. La expareja de “Lorena Caravedo”: es acusado de haber estafado a periodistas, actores y otros con fuertes sumas de dinero, y fue denunciado en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

“Él me contacta porque hemos trabajado juntos desde hace más de dos décadas. Ve que mis condiciones económicas habían mejorado, me comenta que estaba sin trabajo desde hace unos meses pero que vive de sus inversiones en el mundo del arte. Me comentó de CURART, una empresa de representación de artistas, pero que para promoverlo necesitaba efectivo”, declaró para Amor, amor, amor la periodista Cecilia Fernández, quien acusa al productor de deberle 101 mil dólares.

“Entonces me pidió que le preste dinero. Era mi amigo, nunca imaginé que se iba a comportar como lo está haciendo ahora. Luego empecé a cobrarle, de mil maneras. El tipo se transformó en una bestia, malcriado y arrogante. No me quedó de otra que denunciarlo ante la vía judicial”, añadió Fernández.

Al igual que Cecilia, otros periodistas, productores y actores, como Carlos Tasso, aseguran haber prestado dinero a Gómez que aún no ha devuelto. Ante las primeras denuncias, Michel y su socia decidieron cerrar la página web de CURART.

