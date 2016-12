Mia Khalifa también es una dog lover y esta foto lo demuestra

Acostumbrada a subir la temperatura con cada foto o video que publica en sus redes sociales, esta vez Mia Khalifa quiso mostrar su lado más tierno al compatir una selfie junto a su mascota.

Luego de alejarse del cine XXX, la actriz libanesa disfruta de su nueva pasión como narradora de deportes. Además, cuenta con el tiempo para su mascota Killa, un perro de raza pekinés que ya se robó también el cariño de los seguidores de Mia.

“Ven y cuélgate conmigo y con ‘Killa”, escribió Mia Khalifa en su cuenta de Twitter. El mensaje enterneció a los seguidores de la actriz, quienes le desearon lo mejor a ella y su mascota.

Come hang with me and my killa https://t.co/PMB1JqU6SFpic.twitter.com/6OBRvknryi