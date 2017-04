Melissa Paredes: así terminó con los rumores de un posible embarazo

Melissa Paredes terminó con los dimes y diretes sobre la posibilidad de que estuviera embarazada. La exbailarina señaló que en sus planes aún no está el ser madre.

La ex participante de El Gran Show, señaló que no descarta que dentro de unos años más adelante, le gustaría ser madre, pero por el momento está enfocada en sus negocios y en su matrimonio.

“¿Quién ha dicho eso? No, la gente escribe, comenta, pero nada que ver. Me preguntan sobre el tema, pero no entiendo por qué. En nuestros planes (con su esposo Rodrigo Cuba) no figura el embarazo, veremos más adelante. Obvio que sería lindo”, dijo Melissa para el diario Trome.

Por otro lado, Melissa Paredes contó que se encuentra muy tranquila y que la idea de volver a la televisión no le quita el sueño. Aseguró que está metida en el tema de sus tiendas y en disfrutar al lado de su esposo.

“Tengo proyectos, pero en realidad estoy estudiando actuación, que es lo que me gustaría hacer, por eso me alejé de todo lo que es farándula. Quiero volver bien preparada”, expresó.

