Miércoles 08 de febrero del 2017 - 10:47

Melissa Loza y su contundente respuesta a quienes la criticaron

42 Reproducciones

Melissa Loza rompió su silencio y respondió a todos los que criticaron su físico. Recordemos que hace unos días, se filtró una foto en redes sociales en la que la modelo aparece con unos años menos.

“Tenía 18, esa es mi misma cara. Lo que si, he empezado a entrenar, llevo una vida sana, es un estilo de vida y se ven los resultados, mejoré mis aspecto físico. Lo que digan los demás no me interesa, no me suma, no me afecta”, señaló Melissa Loza.