¿Melissa Loza inició romance con Jefferson Farfán? Esto dijo la modelo

Hace unos días Paolo Guerrero hizo públicas las iniciales del nombre de la supuesta pareja de Jefferson Farfán. Y tras ello, se empezó a especular que la nueva dueña de su corazón podría ser Melissa Loza.

Sin embargo, la “guerrera” aclaró que no tiene ninguna relación cercana al deportista.

“Ya me causa gracia, no sé. O son mis fans o no sé. Los conozco como todo el mundo los conoce (a Jefferson y Paolo) porque son de la selección. En sí, no los conozco en persona bien. No tengo nada que ver en esa historia”, dijo al programa América Espectáculos.

La chica reality espera que todo se trate de una broma o que exista otra persona que tenga un nombre con las mismas iniciales. “Yo vivo en paz y tranquila. Vivo feliz, tranquila y no tengo ‘rabo de paja’”, manifestó.

Por su parte, Farfán también negó tener algún tipo de vínculo con la modelo, aunque Guerrero detalló que se trataba de una participante de reality.