Melissa Klug y Evelyn Vela tendrán programa en la televisión

¡Comienzan el 2017 con el pie derecho! Melissa Klug y Evelyn Vela iniciarán este año de la mejor forma puesto que tendrán su propio programa en la televisión.

“Nos falta solo firmar el contrato, pero el espacio sale sí o sí. El espacio tendrá un corte entretenido, bacán y novedoso”, dijo Evelyn Vela, según el diario “Ojo”.

“Ya hemos grabado varias secuencias en Miami, muy divertidas, vamos a cargosear a la gente un poco, la gente nos verá como somos nosotras, al natural”, agregó la mejor amiga de Melissa Klug.

Pero eso no es todo, Evelyn Vela reveló que ella y Melissa Klug recibieron una propuesta para otro canal; sin embargo, no aceptaron puesto que no las convenció. “No llegamos a un acuerdo económico, era un programa concurso y con entrevistas; en ese proyecto iba a estar también Janet Barboza”, finalizó.