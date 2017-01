Melissa Klug: ¿Qué dijo sobre denuncia de Evelyn Vela contra Jefferson Farfán?

Hace unos días se dio a conocer que Evelyn Vela entabló una denuncia contra Jefferson Farfán en la comisaría de Barranco, donde afirmó que el futbolista la agredió verbalmente. Melissa Klug, amiga íntima de la bailarina y expareja de la ‘foquita’, se refirió a esta grave acusación.

“No es asunto mío. Todos saben que yo no puedo hablar de Jefferson Farfán, me mantengo al margen”, señaló Melissa Klug. Por su parte, Evelyn Vela contó que continuará con la denuncia y arremetió contra Melissa Márquez.

“Está loca (Melissa Márquez), se echó para atrás, debe ser por ‘algo’ o ‘alguien’. Yo tengo las conversaciones de WhatsApp en las que ella me dice que no puede hablar de lo que pasó por un tema personal y donde me cuenta que el señor le asegura que no recuerda nada y que tal vez estuvo algo ebrio”, dijo la polémica ‘reina del sur’.