12 de junio del 2017 - 17:43

Melissa Klug opinó sobre look de Yahaira Plasencia ¿Se burló?

Yahaira Plasencia en los últimos días estuvo en boca de todos luego que se presentará con un nuevo y extravagante look en el reality “Esto es Guerra”, la salsera fue comparada con Rossy War.

Quien se animó a opinar sobre el nuevo look de la cantante fue Melissa Klug, si bien no dio muchos detalles, si pidió que no la comparen con Rossy War pues considera que ella es una gran señora.

“Yo no te puedo opinar porque la voy a chancar. Ja, ja, ja No me preguntes eso a mí, maluco (cambio de look) (…) a la finales uno se puede poner un mojón en la cabeza que le caiga pues”, fue lo que dijo la expareja de Jefferson Farfán.