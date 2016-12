Melcochita reaparece en Matute por el Día del Hincha Blanquiazul

Tras protagonizar un accidente automovilístico en La Libertad que le costó la vida a una persona, Pablo Villanueva ‘Melcochita’ reapareció en el Estadio de Alianza Lima para formar parte del Día del Hincha Blanquiazul.

En la fotografía que circula por redes sociales, Melcochita aparece con un blazzer color naranja, jean celeste y unos zapatos marrones. Según dijo el propio comediante horas antes, llegó a Matute para cumplir un contrato que tenía pactado con la barra de la tribuna sur de Alianza Lima.

“Estoy adolorido por dentro, pero voy a cumplir con las familias de las víctimas del accidente. Ya he conversado y no vayan a pensar mal, pero tengo que seguir trabajando para cumplir con ellos”, manifestó el humorista para Peru21.

Además, pidió que no lo juzguen por cumplir con sus presentaciones, pues, pese a todo, su trabajo es hacer comedia. “No tengo de otra. No soy ingeniero ni abogado, soy comediante. Si no trabajo, no puedo cumplir con los señores”, sostuvo.

“Seguro van a decir Melcocha ha matado y hace reír. Es mi trabajo, por favor, entiendan. La función debe continuar”, añadió Pablo Villanueva, quien deberá cumplir con pagar la terapia de la persona que resultó herida, además de 20 mil soles a la viuda del motociclista fallecido en el accidente.