Melcochita pide disculpas y dio este mensaje tras ocasionar accidente

Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita, confesó que está muy triste por la situación que atraviesa luego de haber ocasionado un accidente de tránsito, donde causó la muerte de un hombre y la gravedad de otro.

“Hola, estoy muy triste por lo sucedido lo que pasó, fue un accidente algo trágico. Pido perdón a las familias, mis más sentido pésame a la familia del difunto y la pronta recuperación absoluta del señor que está en el hospital. Yo sé que es difícil superar una pérdida pero no fue mi intención”, indicó en su cuenta de Facebook.

“Ayudaré a las familias hasta que tenga fuerzas, tengo que trabajar, yo no soy doctor ni arquitecto que se pueden meter en una oficina a seguir con sus labores. Soy artista cómico, tal vez salgan algunas personas a criticar pero es mi profesión y tengo que ayudar a las familias y tengo 3 niñas pequeñas con las cuales aún tengo que cumplir. Estoy devastado y una ves más pido disculpa, esto me marcara para el resto de mi vida. A los que me comprenden, gracias por entender y a los que me critican espero que entiendan que fue un accidente. Una vez más, mis sinceras disculpas”, continuó.

El accidente ocurrió el último miércoles 21 cuando el auto de “Melcochita” chocó contra una moto lineal en el kilómetro 625 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Paiján, provincia liberteña de Ascope.