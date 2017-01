Melcochita: "No puedo dormir, nadie sabe lo que estoy sufriendo"

Pablo Villanueva Melcochita se presentó en el set de “Tengo algo que decirte” para enviarle un mensaje a la familia del hombre fallecido en un accidente de tránsito que el cómico provocó .

“Ha sido una pesadilla todo esto. En el momento trágico se te viene el mundo encima. Pensé en mis hijas pequeñas que estaban atrás. Luego me quedé como un zombie. Siento tristeza por la familia, el difunto y quien está enfermo. Estos días no he podido dormir pensando en las familias afectadas”, dijo Melcochita.

“Nadie sabe lo que estoy sufriendo por lo que ha pasado. Creen que no tengo alma. Ahora lo más difícil será seguir trabajando con la comicidad, pero debo hacerlo para cumplir con los afectados”, añadió.

Melcochita relató los terribles momentos que pasó cuando conoció que Gilmer Castillo, de 49 años, había perdido la vida. “Cuando me dijeron que el señor murió fue terrible. Hasta ahora siento destrozada mi alma, siento que me ha cambiado la vida llevar esta muerte”, indicó, para luego afirmar que lo que más le ha dolido hasta aquí han sido los insultos de la gente.

Como se sabe, el 21 de diciembre Melcochita protagonizó un accidente automovilístico, al chocar su camioneta contra una motocicleta en el kilometro 627 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Paiján, región La Libertad. En la motocicleta se encontraban dos hombres. Uno falleció y el otro se encuentra herido.