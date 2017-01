Mayra Goñi sorprende como Rihanna y luego con sensual bachata

En una nueva edición de En boca de todos, Mayra Goñi se robó todas las miradas al bailar como Rihanna. La actriz participó como “Viviana”, personaje que interpreta en VBQ Todo por la fama y dejó a todos con la boca abierta por sus sensuales movimientos.

Goñi bailó al ritmo de “Where Have You Been”, popular tema de Rihanna. Pese a su gran performance, la actriz no pudo superar a Flavia Laos, quien bailó una sexy coreografía de Taylor Swift.

Antes de conocer el veredicto del jurado, Mayra Goñi ensayó unos pasos de bachata con el argentino Lucas Piró, excompañero de Rosángela Espinoza en Reyes del Show y actual integrante de Esto es Guerra.

Mayra Goñi sorprendió en prueba de baile. (Video: América TV)

Como se sabe, Mayra Goñi es una de las protagonistas de VBQ Todo por la fama, junto a Flavia Laos y Alessandra Fuller. Pese a su complicado personaje en la telenovela, Mayra es una de las actrices más queridas del elenco.

