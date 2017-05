Mayra Goñi le recuerda de la peor forma su 'ampay' a Victor Hugo

¡Sin peros en la lengua! La carismática y bella Mayra Goñi visitó el set de La Banda del Chino para ser conductora por un día y en su llegada generó alborotó.

La actriz de VBQ: Todo por la fama saludó a Aldo Miyashiro y sus co-conductores entre ellos Victor Hugo, quien empezó a piropearla, pero no contó con que la respuesta de Mayra Goñi lo dejaría sin palabras.

La cantante contó que llegó para promocionar su nueva canción ‘Maldito’ y pidió que el ‘reportero del pueblo’ marque su distancia pues no quería tener problemas, haciendo mención a un ‘ampay’ que tuvo en el pasado Victor Hugo.

“He venido a presentar mi canción ‘Maldito’ para varios que veo aquí. No quiero que Victor Hugo se me pegue porque no quiero salir en ningún ‘ampay’. Mucho menos en carro, ni en la playa, nada de eso”, dijo entre risas la joven actriz y Victor Hugo no tuvo otra opción que retirarse del set en manifestación de su ‘molestia’.

Michelle Soifer: mira su impresionante antes y después

Michelle Soifer no siempre lució como hoy en día. ¿Quieres ver como era cuando nadie la conocía? Mira este video. (Video: Peru.com)