Mayra Goñi es comparada con Rihanna por esta razón

¡No es ella! La joven actriz Mayra Goñi dejó con la boca abierta a todos sus seguidores de Instagram luego que compartiera una foto donde luce muy parecida a la conocida cantante Rihanna.

En la foto podemos ver que la actriz de VBQ: Todo por la Fama dejó de lado su cabello ondulado para ahora lucirlo liso. Al parecer, su cambio de look se debería a su participación en un video clip del tema musical “Maldito”.

Tras la publicación muchos de sus seguidores no dudaron en comparar su nueva apariencia con la de la intérprete de “Work”. “Pensé que era Rihanna”, “Eres Rihanna”, “Pensé que era Rihana waoo pero tú ganas, sales regiota saludos desde Chimbote…”, fueron algunos comentarios que generó su imagen compartida en la red social.

Una foto publicada por Mayra Goñi (@mayragoni) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 5:47 PST

Una foto publicada por Mayra Goñi (@mayragoni) el 1 de Sep de 2016 a la(s) 12:58 PDT

Por otro lado, Mayra aún evalúa la propuesta de Giovanni Ciccia para encarnar a La chica dinamita en la película D jango 2. “(Giovanni Ciccia) me dijo que habrían partes osadas en la cinta. La verdad es que tengo que evaluarlo bien eso de hacer un desnudo. No sé si sigue en pie su propuesta, tal vez ya encontró a otra actriz, pero si aún me está considerando, tengo que ver qué tanto sumaría a mi carrera un personaje como ese, sobre todo el público juvenil se identifica mucho conmigo”, declaró a La República.