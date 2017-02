Mathías Brivio: "Esto es Guerra no es un asidero para armar romances"

El conductor Mathías Brivio defendió a Esto es Guerra de quienes aseguran, armar romances entre sus integrantes, con el fin de obtener más rating. Para el popular ‘Tío Mathi’ el mejor ejemplo de que las relaciones son verdaderas es el matrimonio de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

“Hasta donde yo he visto, no. Ahora, si los romances fueran armados mira a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, si fuera armado no se van a casar, ¿o sí? Angie y Nicola tampoco es un romance armado. No creo que Esto es Guerra sea un asidero para armar romances”, explicó Mathías Brivio a la prensa.

Aquí el Selfie de rosangelaeslo en pleno programa!!! Bienvenida a estoesguerraperutv muy feliz de llegar nuevamente a sus casas. Los extrañé!!! Una foto publicada por Mathias Brivio (@mathiasbrivio) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 6:45 PST

Respecto al ligero bajón en el rating que ha tenido el programa en esta semana, Mathías aseguró que es normal en esta época del año. “Eso es relativo porque estamos en verano y eso cambia, lo puedes ver en toda la programación nacional en todos los canales. En verano la gente no está en sus casas. Además estamos en 18 puntos, eso para un programa de señal abierta es un súper rating”, manifestó.

De otro lado, Mathías Brivio se incorporó esta tarde a la conducción del programa radial ‘El Bunker’, de Radio Onda Cero, en reemplazo de Nicola Porcella.

“Sucede que Nicola está muy ocupado con sus proyectos, es una persona que va a llegar muy lejos televisivamente hablando. Él me dio gentilmente la posibilidad de que yo lo reemplace, aquí no hay nada de serrucho”, comentó Mathías que estará de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en Radio Onda Cero.

Esa genteeeeee jajaja Una foto publicada por Mathias Brivio (@mathiasbrivio) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 6:47 PST

