Marisela Puicón: "Soy muy obsesiva y detallista con mi trabajo"

Sin alejarse de la actuación, Marisela Puicón se sumerge en una nueva experiencia como directora de “Alma Libre”, su escuela de Artes Escénicas. La guapa actriz conversó con Peru.com sobre este sueño hecho realidad, además de los proyectos que guarda para el 2017.

“Alma Libre se inauguró el 7 de enero. Llevamos tres semanas impartiendo educación artística con valores. Tenemos un programa especial para formarse en 3 disciplinas: canto, baile y la actuación. Esta meta la tenía desde hace casi 5 años, tener una escuela donde el alumno pudiera formarse con maestros de calidad y de buen nivel académico”, cuenta Marisela muy entusiasmada.

“Estos años me preparé en Teatro Musical en Perú y en New York, además reforcé mis estudios en la Universidad Ricardo Palma, en Coaching y Consultoría; tome más clases de canto y de baile”, manifestó la actriz, quien confirmó además a Roberto Moll, Carolina Infante, Gustavo Cerrón, entre otros grandes talentos, como parte de su escuela.

Para Marisela, no existe edad para que una persona pueda desarrollar sus talentos. “Tenemos niños desde los 5 años hasta adultos. Lo que queremos es ir formando nuevos valores artísticos. Creo que uno nace con distintos dones y en el camino los va descubriéndolos. Lo que hacemos es reforzar esos talentos”, sostuvo.

Bajo esta premisa, Marisela Puicón no cuestionó -como muchos otros – a las figuras mediáticas que hoy tienen participación en más de una producción, algunos sin tener preparación artística. “Si los productores le dan la oportunidad es porque algo de talento deben tener. El ojo de un productor puede ir más allá de lo que cualquiera pueda ver. Quizás ven que pueden dar más”, manifestó.

La recordada ‘Purita’ de Al Fondo Hay Sitio también anunció que este año estará en una obra teatral junto a Edwin Vásquez, y tendrá el protagónico de la nueva película de Gustavo Cerrón. Además, estará en la telenovela “Alfonsina”, de América Televisión. Pese a la agitada agenda, la actriz no descartó incursionar en la conducción, experiencia que aún tiene pendiente.

“No lo rechazaría. En mi carrera he hecho un montón de cosas y sí, la conducción sería eso que me falta. Soy muy obsesiva y detallista con mi trabajo. Si siento que sería una posibilidad, entonces me entrego al 100%. Pero, ojo, tampoco es que me quite el sueño”, indicó.

Sobre Alma Libre

La formación integral consta de 3 cursos:

Canto (expresión vocal, dicción, afinación)

Baile (posturas, poli rítmica, expresión corporal)

Actuación (desarrollo de la personalidad, lectura y comprensión, memoria, etc)

Cursos adicionales

Curso Individual – “Practica Escénica”, dirigida por el primer actor Roberto Moll

Curso de ballet – Lucía Rua. / Martes y jueves de 3 a 4 de la tarde

Curso de Impro – Julio Díaz / Miércoles de 4 a 6 de la tarde (De 13 a 17 años)

Curso de Clown – Henry Peláez / Viernes de 4 a 6 de la tarde (De 13 a 17 años)

Bailes urbanos: 2 horas de clase a la semana (martes o jueves)

Esta primera temporada durará 8 semanas y la fecha de término es el sábado 4 de marzo. El alumno recibirá una constancia firmada por todos los maestros. La escuela está ubicada en Avenida Paracas 711 – Urbanización Salamanca de Monterrico. Teléfonos de contacto: 2966443 – 968357667.