Mario Irrivarren nos dice qué diferencia hay entre 'Esto es Guerra' y 'Combate' ¿Cuál prefiere?

En conversación con Peru.com, Mario Irivarren habló sobre las diferencias que hay entre los reality de competencia Esto Guerra y Combate, pues él se hizo conocido en ATV y ahora forma parte del América Televisión.

El ‘guerrero’ sostuvo que no podría comparar el uno con el otro porque son ambientes muy distintos, pero recalcó que en ambos se sintió muy cómodo. “Son ambientes bien distintos. En los dos la paso bien, en los dos me siento muy cómodo, pero son ambientes muy distintos. Cuando fui a pasar un día en Combate, hace ya algunos meses con Facundo, Korina y Melissa si mal no recuerdo, pude sentir el contraste entre el uno y el otro, son muy diferentes, pero ambos son muy agradables. Solo que Combate el detrás de cámaras es más relajado es más flexible en Esto es Guerra son más cachacos”, sostuvo.

El ‘guerrero’ también se refirió a los calificativos que recibe América Televisión por parte de los canales de competencia. “Yo creo que entre los canales hay competencia, pero lo que no justifico es el acecho, el acoso constante, injustificado y tortuoso que los programas del canal de competencia impregnan contra los personajes del programa o América por el simple hecho de ser de otro canal. Tú no puedes satanizar a un joven soltero al que ves con una chica y la otra semana con otra, porque no es tal vez lo más correcto, pero no es un delito”, dijo.

Asimismo, aconsejó a los jóvenes que se dediquen a estudiar pues es el único camino que siempre se encontrarán para poder salir adelante. “A manera personal, el ejercicio es importante y bueno, pero a modo profesional a menos que te vayas a dedicar a ser fisicoculturista, es necesario e indispensable que estudies que manejes una carrera que es lo que te va a dar estabilidad. En mi caso, mi trabajo me exige mantener un buen estado físico, es indispensable en mi vida personal, pero no en los demás no. Es importante que sepan que es bonito entrenar es mucho más importante estudiar”, aseguró.

Por otro lado, sostuvo que no teme a no continuar en la televisión pues contó que tiene proyectos personales que lo ayudan a vivir con tranquilidad. “Si tengo oportunidad de seguir en la televisión seguiré y sino en mis proyectos personales. Yo tengo con mi familia una empresa de transporte de carga y ahora una empresa pasajes de promoción y una empresa que se encarga de organizar eventos”,

Aquí la entrevista completa con Mario Irivarren

Cabe mencionar que Mario Irivarren forma parte de una ambiciosa campaña llamada “Be More Human” de Reebok, que tiene como objetivo que las personas realizan deporte y como este cambia tu vida en cualquier aspecto.