23 de mayo del 2017 - 11:26

Mario Irivarren se quiebra al hablar de difícil situación que vive su familia

65 Reproducciones

Mario Irivarren habló sobre el difícil momento que atraviesa su familia debido a que su hermano fue condenado a seis años de prisión efectiva por el delito de tráfico de drogas.

“Ha sido una semana bastante difícil, ajetreada, complicada, pero ante las adversidades uno tiene que seguir adelante, uno no puede parar. Yo todos los días me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde, trabajo todo el día y todo es por sacar adelante a mí familia, por lo que más quiero”, dijo el ‘guerrero’ en declaraciones al programa En Boca de Todos.