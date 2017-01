Mario Irivarren opinó esto sobre la supuesta separación entre Alondra García y Paolo Guerrero

Mario Irivarren, expareja de Alondra García Miró, fue consultado por la prensa sobre los rumores de la presunta separación entre la “ojiverde” y el futbolista Paolo Guerrero.

“Es imposible no escuchar (…) Prefiero no hacer ningún tipo de comentario, ni opinión. No tengo ningún problema personal con Alondra, nunca lo he tenido y nunca lo voy a tener”, declaró el “guerrero” a las cámaras de América Espectáculos.

Mario Irivarren también se refirió a su reconciliación con Ivana Yturbe. “Cancún sirvió para pasar unos lindos días de relajo. Ese día lo teníamos planeado con Ivana hace tiempo atrás. Que la gente piense lo que quiera, lo importante es que nosotros estamos felices. No cuento los meses a su lado, si no, los buenos momentos que hemos tenido (…) no nos importan lo que diga la gente. Las buenas vibras, bienvenidas, los malos comentarios, me resbalan”, sostuvo el modelo.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre esta mediática ruptura? (Video: América TV)