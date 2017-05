Mario Irivarren dice lo inesperado sobre su relación con Ivana Yturbe

Mario Irivarren en una entrevista exclusiva con el programa “Estas en Todas” confirmó que Ivana Yturbe no está embarazada. Y es más, aseguró que no le emociona de ninguna forma la idea de convertirse en padre.

“Te digo tajantemente que no está embarazada. Solo porque la mujer se fue un examen por un tema hormonal y les explicó a los chicos”, dijo sobre los rumores que señalaban de la modelo estaba esperando un bebé de él.

“No tengo el mínimo instinto paternal, no me ilusiona la idea de tener un hijo. No sueño con tener un hijo, no es que vea un bebito y diga ‘qué lindo, ay quiero el mío como les pasa a algunas personas’”, agregó Mario Irivarren.

Asimismo, agregó que Ivana Yturbe siempre lo ha acompañado en los momentos más difíciles.“A pesar de todo, de los buenos y malos momentos siempre ha estado ahí para mí, de manera incondicional. Es de lejos lo que más rescato de mi relación”, sostuvo el “guerrero”.