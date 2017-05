Mario Irivarren: así reaccionó al enterarse del "embarazo" de Ivana Yturbe

¡Lo contó todo! Mario Irivarren rompió su silencio y se refirió sobre el supuesto embarazo de su pareja Ivana Yturbe. El guerrero negó todos los rumores que se emitieron en “Amor, amor, amor” y resaltó que la paternidad no está dentro de sus planes principales.

“Decirle a toda la gente, familia y amigos, que me han escrito felicitándome, tengo que decirles que lamentablemente la noticia no es cierta, no estoy próximo a ser papá. La única hija que tengo se llama Waka y es mi perrita”, señaló Mario Irivaren.

Asimismo, el integrante de “Esto es Guerra” comentó que está joven para ser padre y que solo piensa en sus proyectos laborales. “No está en mis planes, no me ha nacido el instinto paternal. Estoy joven, tengo 26 años y estoy enfocado en mis proyectos. Todavía no está en mis planes encargar a la cigüeña”, agregó.

Por último, Mario Irivarren resaltó que ya está acostumbrado a este tipo de especulaciones. “Ya estamos acostumbrados, los que trabajamos en el medio, a que así se maneje la noticia, en base a los rumores, eso es lo que vende, lo que da ráting. A mi no me gusta que se hable de mi vida. A mi me gustan las cosas clara, no hay embarazo, no voy a ser papá. Ivana fue a la clínica a hacerse unas análisis por un tema hormonal, como lo puede tener cualquier mujer”, finalizó.