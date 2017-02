Mario Hart y 'Peluchín' se enfrentan en redes sociales

Rodrigo González y Mario Hart protagonizaron una acalorada discusión a través de las redes sociales. Pues al ‘guerrero’ no le gustó que en el programa que conduce ‘Peluchín’ en uno de sus informes calificaron uno de sus eventos como “show para el olvido”.

El integrante de Esto es Guerra arremetió contra los conductores de dicho espacio y dijo que están desesperado por el rating que han tenido desde que volvió a las pantallas “Amor, Amor, Amor”.

“¿Show para el olvido? ¡El problema no es que cubran mis eventos, el problema es que mal informen como están acostumbrados y SIEMPRE lo hacen! ¡Me imagino que deben estar desesperados por los numeritos de inicio de año! ¡Entiendo la molestia de mi gente por estos informes mal intencionados, pero háganme un favor y ya no me etiqueten en cosas de ese programita! No lo veo ni me interesa verlo, les recomiendo hagan lo mismo… ¡¡se vive mejor!!”, escribió Mario Hart en su cuenta oficial de Instagram.

Pero, Rodrigo González no se quedó callarlo y utilizó su cuenta de Twitter para responderle a Mario Hart. “No cubrir tus eventos no es igual a estar blindado de exponer lo que no quieres que nadie sepa. Tu soberbia y desubicación lo creyeron así”, escribió ‘Peluchín’.

