¿Mario Hart y Korina Rivadeneira son novios? La modelo contó su verdad

Durante las últimas semanas se han generado diversos rumores sobre una posible relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart. Estas especulaciones aumentaron luego que ambos recibieran el Año Nuevo juntos, incluso utilizaron sus redes sociales para mandarse cariñosos mensaje.

Recientemente, Korina Rivadeneira decidió romper su silencio y habló sobre esta ola de rumores. “No somos pareja, pero nos llevamos muy bien, salimos juntos, nos divertimos”, señaló la venezolana, poniendo fin a todas las especulaciones sobre un posible romance con Mario Hart.

“Te soy honesta, el pasado no me importa, vivo el presente. Y no considero que estoy perdiendo mi tiempo con Mario porque con él estoy haciendo todo lo que me gusta, vivo un momento feliz”, agregó Korina Rivadeneira.

Por último, la modelo destacó la forma de ser de Mario Hart. “Lo que me encanta de Mario es que hace mucho deporte y, como a mí, le gusta los deportes extremos. También es una linda persona, sus amigos son ahora amigos míos”, finalizó.