21 de abril del 2017 - 15:40

Mario Hart y Korina Rivadeneira se casan y estas son las pruebas

195 Reproducciones

¡Suenan las campanas! El programa Amor, Amor, Amor presentó un informe donde mostraron el edicto matrimonial de Mario Hart y Korina Rivadeneira, quienes según informaron los conductores de dicho programa, contraerán nupcias este 21 de abril.

“Celia Korina Rivadenira se estaría casando mañana en Huaral. No puedo creer lo que estoy mirando. Yo no doy crédito a lo que estoy mirando. O sea, a Korina Rivadeniera le aparece problemas con el departamento de Migraciones de nuestro país y lo siguiente que hace Mario Hart es casarse con ella para que no la echen de nuestro país. Y en dónde, en Huaral ”, dijo el polémico Peluchín

