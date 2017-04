Mario Hart y Korina Rivadeneira: ¿por qué cuestionan tanto su matrimonio?

Mario Hart y Korina Rivadeneira han acaparado las portadas de espectáculos en la última semana. La pareja estuvo en boca de todos tras conocerse que se casaron en Huaral, justo cuando la venezolana atraviesa serios problemas con su situación migratoria. Pero, ¿cuáles son los verdaderos motivos por el que cuestionan tanto su unión civil?

Para responder ello (o intentar responderlo) tal vez debemos partir desde el inicio del romance entre ambos personajes, que, por cierto, se dio en medio de una gran polémica.

ME ENAMORÉ DE TI Y QUÉ

Mario Hart y Korina Rivadeneira se conocieron en Esto es Guerra en 2016 cuando el también piloto de autos aún se encontraba en una relación con Leslie Shaw. Tras los rumores de una infidelidad de Hart, la pareja terminaría definitivamente en octubre de ese mismo año.

Solo pasaron unos días luego de la ruptura para que Mario Hart sea ampayado con Korina Rivadeneira. Ya en diciembre, los guerreros se mostraban muy cercanos y, luego de viajar a Cancún y Colán por Año Nuevo, ya demostraban que compartían algo más que una bonita amistad.

Sin embargo, fue recién en febrero que la pareja decidió hacer pública su relación sentimental en un especial de Esto es Guerra, que también tenía entre sus integrantes a Alejandra Baigorria y Krayg Peña, exparejas de Mario y Korina respectivamente.

Feliz 2 meses mi amor!! Hoy celebramos doble!! Te amo!! Una publicación compartida de MARIOHART (@mariohart) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 8:37 PDT

Después de 2 meses como enamorados, la pareja dio el siguiente paso y contrajeron matrimonio el 21 de abril. Los esposos conversaron con la prensa y comentaron que la decisión se tomó pensando en lo mucho que se aman.

Sin embargo, lo que muchos no recuerdan es que hace apenas un par de semanas, Korina Rivadeneira se oponía a la idea del matrimonio.

“Yo nunca me he querido casar (…) De hecho es una formalidad impuesta por la sociedad. No es algo real, ni natural pero por qué no. Yo siempre he pensado que para qué me voy a casar. Siempre he pensado que no es necesario”, dijo la venezolana. ¿Qué la hizo cambiar de parecer?

AQUÍ ME CASO YO

La boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira ha levantado muchas suspicacias y no precisamente por la prontitud en darse el sí, sino por una clara razón: la venezolana tiene una orden de expulsión del país desde hace un mes y muchos creen que el matrimonio se debe a eso.

Lo cierto es que Huaral se convirtió, nuevamente, en escenario de un matrimonio organizado y realizado con una celeridad impresionante.

Los constantes informes y exposición del tema en los medios de comunicación pusieron al tanto a las autoridades de Huaral, quienes iniciaron una investigación preliminar ante presuntas irregularidades en la boda de los guerreros. De hecho las hubo y fueron seis:

1.- No obra en el expediente la solicitud firmada por los contrayentes que permite establecer la fecha de inicio del procedimiento y la presentación de la documentación establecida en el TUPA.

2.- No obra en el expediente la partida de nacimiento y/o certificado de naturalización visado por el cónsul peruano en el país de origen (…) Al no existir esta partida de nacimiento de la contrayente, se debió solicitar al juez civil de Huaral la dispensa de dicho documento (…) la registradora no tenía facultad para liberar a los contrayentes de la obligación de presentar la partida de nacimiento, visado por el cónsul peruano en el país de origen, por tratarse de un requisito de ineludible cumplimiento.

3.- El edicto se expidió el 12 de abril y se publicó el 21, fecha coincidente en el que se celebró el matrimonio. La registradora no advirtió que la publicación se hizo el mismo día de la celebración del matrimonio, lo cual contraviene normas de imperativo cumplimiento y atenta contra la finalidad pública de los edictos.

4.- El edicto tiene fecha 12 de abril, pero las fechas de la documentación presentada son posteriores. Por ejemplo, las legalizaciones del notario tienen fecha 18 de abril de 2017. La partida de nacimiento de Mario Hart fue emitida el 21 de abril. La declaración jurada de los contrayentes tiene fecha 19 de abril. El certificado médico tiene fecha 15 de abril. Al emitirse el edicto sin contar con la documentación o los requisitos de ley, se ha incumplido con la finalidad de los edictos: permitir que algún ciudadano pueda formular una oposición al matrimonio de conocer algún impedimento matrimonial.

5.- No se ha cumplido con lo establecido en el artículo 251 del código civil que establece, si fuere diverso el domicilio de los contrayentes, se oficiará al alcalde para que ordene también la publicación prescrita en su jurisdicción. Es decir, en este caso, la subgerente de registro civil ha omitido oficiar al alcalde de Surco (domicilio de Mario Hart), por lo que habría incurrido en el ejercicio de sus funciones.

6.- La contrayente Korina Rivadeneira habría incurrido en falsa declaración porque declaró como su domicilio ante Migraciones un inmueble en Miraflores. Asimismo, de los informes y antecedentes se ha podido determinar que no tiene residencia habitual en la jurisdicción del distrito y provincia de Huaral. Por lo que al señalar que domicilia en La Huaquilla 275 habría incurrido en una falsa declaración que contraviene el principio de presunción de veracidad.

Autoridades de Huaral en conferencia de prensa derivaron el caso de Mario Hart y Korina Rivadeneira a la Procuraduría Pública (Video: Latina)

¿Y AHORA?

En conferencia de prensa, la alcaldesa de Huaral Ana Kobayashi junto a otras autoridades anunciaron que el matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart será derivado a la Procuraduría Pública para que analice el caso. Además, determinar cuál sería la pena que recibirían los guerreros en caso se declare su culpabilidad ante las irregularidades presentadas en su matrimonio.

“De acuerdo al artículo 411 del Código Penal la pena es de 1 a 4 años de pena privativa de la libertad. Esa es la pena, pero ya será el juez quien determinará si es efectiva o condicional. Hemos concluido una investigación de orden administrativa y se ha determinado que hay responsabilidades civiles, penales y administrativas”, dijo el asesor jurídico.

“Se ha derivado al Procurador Público Municipal que depende del Consejo de Defensa Judicial del Estado Peruano y quien será el encargado de solicitar al Ministerio Público la nulidad del matrimonio y que se inicie la investigación preliminar respecto a quienes considere responsables del delito de falsa declaración y procedimiento administrativo”, añadió.

Mario Hart y Korina Rivadeneira recibirían dura pena en caso se declare su culpabilidad ante las irregularidades en su matrimonio. (Video: Latina)

Queridos por unos y resistidos por otros, Mario Hart y Korina Rivadeneira pasen por su momento más complicado. Ahora solo queda esperar para saber qué resuelven las autoridades. Mientras tanto, ambos continúan trabajando en el programa Esto es Guerra, aunque han mantenido un perfil bajo en los últimos días.

