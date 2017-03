Mario Hart y Korina Rivadeneira desatan la furia de sus fans por esta razón

Mario Hart y Korina Rivadeneira no dejan de profesar su amor en las redes sociales. Sin embargo, un último video que la pareja compartió en su cuenta de Instagram ha desatado el enojo de sus seguidores. ¡Entérate por qué!

Resulta que Mario y Korina decidieron grabarse bailando un pegajoso tema, esto pasaría desapercibido si es que el guerrero no estaría frente al volante.

En el clip se puede ver a Mario Hart manejando por una larga avenida mientras decide bailar e incluso conducir sin las manos en el timón. Sus seguidores no se hicieron esperar y empezaron a criticar lo que consideran una “irresponsable hazaña”.

“Deben de tener un poco de cuidado. No se arriesguen mucho”, “Todo está bien, pero nunca cantes cuando manejes, creo que eso lo sabes”, “Ten más cuidado cuando manejas”, “Si quieren promocionar un remix, haganlo de otra manera, no así. Podrás ser el conductor que quieras, pero puedes causar un accidente así. Cuántas veces han hablado de no hacer videos manejando y creo que te entra por un oído y te sale por el otro”, fueron algunos de los comentarios que se puede leer en la concurrida red social.

