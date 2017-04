Mario Hart y el insólito motivo por el que se casó en Huaral con Korina Rivadeneira

Luego de toda la polémica que se originó por el matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira en Huaral, la pareja se presentó en el matinal “América Noticias” para aclarar el estado migratorio de la venezolana. Asimismo, revelaron el motivo por el que decidieron casarse en el distrito en mención.

“Nosotros decidimos casarnos en Huaral, como posiblemente mucha gente se casa en la ciudad que les guste. Tengo actividades en Huaral y he sido muy recurrente. Existe una amistad con Manuel Rojas (padre del cómico Manolo Rojas); precisamente en ese hostal me quedo cuando tengo eventos de Huaral, Huacho, etc. Korina (Rivadeneira) es la persona con quien vengo saliendo y ahora es mi esposa, ella me acompaña y también se queda”, señaló Mario Hart.

Pero eso no es todo, el piloto de autos también aseguró que se ha estado mal informando sobre la situación que atraviesa su ahora esposa Korina Rivadeneira. “Se ha venido tejiendo muchas hipótesis, se ha venido mal informando. Y la idea es aclarar estos temas”, sostuvo Mario Hart.