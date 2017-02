Viernes 03 de febrero del 2017 - 11:37

¿Mario Hart volvió a conquistar el corazón de Korina Rivadeneira?

71 Reproducciones

¿Retomaron las saliditas? Hace unos días Korina Rivadeneira anunció en el programa ‘Esto es Guerra’ su distanciamiento con Mario Hart, sin embargo, fueron captados saliendo del cine.

La venezolana explicó que la salida no fue planificada, por el contrario, salió de improviso y enfatizó que no tiene nada de malo que salgan. “Ayer salimos del programa y fue algo así espontaneo ‘vamos al cine’ y yo dije ‘sí vamos’. No sé, a veces pasan cosas y ya. O sea, no pasa nada, ¡Por Dios! Si salimos, salimos y ya no hay tanto drama”, sostuvo la venezolana a las cámaras de América Espectáculos.

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Mario Hart se decidió por Korina Rivadeneira, antes que asegurar a Patricio Parodi en su equipo y provocó un verdadero terremoto en Los Leones.