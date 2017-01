Jueves 26 de enero del 2017 - 9:45

¿Mario Hart sintió celos de ver a Leslie Shaw y Jefferson Farfán en coqueteos?

76 Reproducciones

En los últimos días se especuló que Mario Hart y Korina Rivadeniera estarían distanciados debido a que el piloto habría sentido celos al ver a Leslie Shaw acompañada de Jefferson Farfán en una exclusiva discoteca.

Mario Hart fue consultado sobre dichos rumores y respondió así: “Totalmente falso. Tú sabes de qué canal viene, por las puras. Si los viera juntos, no tendría ningún problema. A Farfán lo conozco y si sale con Leslie bien por él, pero no me genera absolutamente nada”