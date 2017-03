23 de marzo del 2017 - 9:42

Mario Hart se defiende de quienes lo critican por regalar gorras a damnificados

86 Reproducciones

El pasado fin de semana, Mario Hart decidió ponerse la camiseta con los afectados por los huaicos y las lluvias y decidió donar gorras de su marca. No obstante, lo que podría considerarse como un gran gesto de su parte, lo volvió blanco de críticas en las redes sociales.

Un par de días después, Mario Hart hizo su descargo y le respondió a quienes lo acusaron de aprovecharse de la desgracia para hacer publicidad de su marca de gorras.

“Es gente que te aseguro que ni siquiera han ido a colaborar. Me tiene sin cuidado lo que la gente pueda especular. Yo ha hice lo que tenía que hacer, sigo colaborando con lo que puedo y a mí me basta con eso. Lo importante es que me sienta bien conmigo mismo. Tampoco lo hago para que me aplaudan. Lo hago con todo el cariño y respeto hacia esas personas”, dijo Mario Hart a las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, Mario Hart anunció que se unió a otros artistas nacionales para grabar un tema que sirva de aliento apra los afectados por los huaicos.

“Es una canción con un mensaje de aliento para todos los damnificados de estos terribles hechos de la naturaleza. Yo grabé mi parte, no sé exactamente quienes son los que están participando”, manifestó el piloto.

“Si no es con productos, un mensaje de aliento también es positivo. Estoy seguro que a ellos los va a reconfortar”, añadió el integrante de Esto es Guerra.