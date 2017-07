Mario Hart: escucha su nueva canción dedicada a Korina Rivadeneira

¡Respira amor! El piloto Mario Hart utilizó su cuenta oficial de Instagram para presentar un adelanto de su nueva canción que fue inspirada en su esposa Korina Rivadeneria, quien se encuentra en la clandestinidad.

“Cuando utilizas la música para expresar lo que sientes y hacer las cosas con amor, sale algo bueno. Creo que soltamos esto pronto”, escribió Mario en Instagram junto a un video.

“Vaya donde vaya, yo te seguiré. Me sentí perdido hasta que te encontré. Por ti haría todo, pero no me dejes, ya no quiero estar solo”, dice la letra de la canción de Mario para Korina Rivadeneira.

Como se recuerda Mario Hart está en el ojo de la tormenta luego que se difundieran unos mensajes de su padre donde le “sugiere” a Migraciones investigar la situación del venezolano Krayg Peña.