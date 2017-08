¿Mario Hart confirmó embarazo de Korina Rivadeneira? Esto dijo el piloto

Mario Hart fue consultado por las cámaras de América Espectáculos sobre los rumores que indican que Korina Rivadeneira estaría esperando su primer bebé.

El piloto de autos se mostró sorprendido por la pregunta, pero no dudó en aclarar el tema, negando que su esposa este esperando un bebé y aseguró que aún no es el momento.

“Mi familia la adora, se llevan muy bien con ella. Ha encajado bastante bien en mi familia. A mi mamá le encantaría que empecemos a tener hijos, pero no, eso es falso, ella no está embarazada, no es el momento tampoco, pero sí nos encantaría tener hijos”, sostuvo Mario Hart.

Asimismo, habló de la posibilidad que existe de irse del país en el caso las autoridades lograran expulsar a Korina.

“Esperemos que no tengamos que llegar a ese punto (que Korina se vaya del Perú), que me quiten a mi esposa. Tengo todo el derecho de querer formar una familia en mi país. Eso sería ilegal también. Esperemos que no llegue ese momento”, manifestó.