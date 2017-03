Mario Hart asegura que Jonathan Maicelo no entendió su mensaje y hace esta aclaración

Jonathan Maicelo criticó un spot en el que Mario Hart incentiva el turismo en el Callao y el guerrero no se quedó callado. No obstante, cree que el boxeador malinterpretó su mensaje por lo que decidió aclarar sus diferencias de una vez por todas.

“Creo que no me entendió. Lo que quise decir es que no necesito hablar como barrio o hacer el mismo deporte que él practica, para sentirme igual de chalaco”, dijo Mario Hart a las cámaras de América Espectáculos.

“No hay ninguna mala onda, le tengo respeto y le deseo lo mejor como deportista”, aclaró.

Mario Hart le hizo aclaración a Jonathan Maicelo, tras pelea que protagonizaron en las redes sociales. (Video: América TV)

Hace unos días, Jonathan Maicelo disparó contra Mario Hart luego de ver al guerrero como protagonista de una publicidad en el Callao. Y es que según explicó el boxeador, Hart no era el indicado para ser usado como imagen del primer puerto.

Mario Hart no se quedó con los brazos cruzados y decidió responderle a Jonathan Maicelo, aunque la forma que utilizó podría no gustarle al pugilista nacional. Y es que el novio de Korina Rivadeneira se burló de la forma de hablar de Jonathan.

“Habla batediaaa @jonathan_maicelo, ahora sí parezco de tu zona? O aparte de mechar tb tengo que hablar como casha pe ashi firme pe varón, ta que me shento mash elegante pe ashi hablando pe ta pulenta on. Jajaja, es verdad, no viví muchos años en el Callao, pero no es mentira que nací ahi, y lo que promueve la publicidad es q se visite más el Callao”, escribió Hart en Instagram, acompañado de un video en el que se luce practicando muay thai.

“Espero que sigas dejando el nombre de nuestro país en alto como lo vienes haciendo y que pronto traigas el cinturón de campeón para darnos una alegría más en tu lindo deporte. Un fuerte abrazo campeón”, añadió.

