Maricielo Effio cuenta entre lágrimas el drama que vivió con su esposo

Cansada de los dimes y diretes, Maricielo Effio rompió su silencio y contó el drama que vivió al lado de su expareja, Ernesto Pacheco. Como se recuerda, la bailarina denunció al padre de su hija por maltrato físico.

La también actriz se presentó en el programa de la Chola Chabuca, donde habló sobre la denuncia que ambos se han interpuesto para defender “su verdad”. Asimismo habló sobre la situación legal de su hija.

“Tuvimos problemas y quisimos que eso quede entre nosotros, pero se nos escapó de las manos. Ahora llevamos una relación cordial, bonita y sí te puedo decir que no me arrepiento de nada de lo que hice porque creo que la mayor bendición de la vida es amar y yo amé de verdad”, expresó Effio.

“Me casé con la presencia de muy pocas personas porque salí a mostrar que me había casado a pesar de los prejuicios, aún en contra de no satisfacer a mi familia”, agregó Effio en ‘El Reventonazo de la Chola’.

Antes de concluir, Marcielo Effio habló sobre unos comentarios pasados, en los que puso en duda que su esposo sea heterosexual. “Eso no es cierto. Se han malinterpretado mis declaraciones. Él no me pegó y no es gay. Son 17 años que viví con él y para mi es difícil hablar de este tema. Él (Pacheco) no vive con un hombre, tiene un buen amigo de hace muchos años”, aclaró.