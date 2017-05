Maricarmen perdió la paciencia con Katia y terminaron protagonizando acalorada discusión

Maricarmen Marín y Katia Palma protagonizaron una acalorada discusión en el set de Yo Soy. Todo empezó cuando la conductora de Qué tal Sorpresa criticó que la comediante golpeara la mesa.

“Crees que porque golpeas la mesa y me doblas los ojos. Toda la vida lo mismo”, le dijo Marín a Katia Palma en forma de reclamo por su actitud. “Tú crees porque das sorpresas todos los sábados tengo que estar bonito contigo”, le respondió Palma para luego tirar la varita.

La cantante le pidió a Katia que demuestre su educación y que recoja su varita, recalcándole que no tenía por qué coger las cosas que no eran suyas. “La primera vez la tiraste lejos y no te dije nada. Ahora te voy a pedir que la recojas y la dejes en su sitio. Nadie puede agarrar las cosas de alguien y tirarlas por ahí”, le dijo Marín.

La intérprete de Obsesión fue respaldada por el público, sin embargo, Palma siguió bromeando haciendo caso omiso al pedido, pero Marín le volvió a insistir.

“No seas malcriada y recógela. tu ego y tu malcriadez no te pueden ganar(…) Te recuerdo que yo soy de Palao y mi casa está en la esquina todavía”, dijo Maricarmen.

Entonces, Palma se levanta de su sitio y cuando estuvo cerca de la varita mágica la pateó simulando que fue de casualidad. Maricarmen frente a su actitud le dijo: “De ahora en adelante consiguete, otra hermana, amiga, mujer”, y Katia Palma salió corriendo del set de Yo Soy.