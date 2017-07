Mariah Carey es blanco de burlas por su extraña y peculiar forma de bailar

La cantante estadounidense Mariah Carey siempre está dando de qué hablar. Esta vez, fue grabada en uno de sus conciertos en Estados Unidos y el clip se viralizó en redes sociales.

En el corto video vemos a la cantante estadounidense realizando movimientos torpes en el escenario, esto generó que los cibernautas se burlaran de ella y destacaron que no tiene gracia para el baile.

Mariah Carey aparece luciendo un body rosado, el cabello suelto y enormes tacones, los que tiene acostumbrado usar siempre. La artista estuvo acompañada en el escenario de sus bailarines, quienes estaban vestidos de marineros.

Mariah es más reconocida por su voz, que por su baile. Por ello, tras la difusión del video en redes empezó a ser víctima de burlas.

Me doing the absolute bare minimum at work today #monday pic.twitter.com/KNHhaWBRns