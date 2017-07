María Teresa Braschi estará presente en la charla de Adriana Macías

Adriana Macías ha brindado charlas motivacionales por muchos países, en esta oportunidad, llegará a Lima para dar la conferencia “Vive La Magia de la Actitud & Abraza el Éxito” este 21 de septiembre en el Centro de Convenciones del María Angola.

Como invitada especial tendrá a María Teresa Braschi, entre otras figuras del medio.

La escritora y conferencista mexicana Adriana Macías, quien nació sin brazos, es un ejemplo de perseverancia y lucha frente a las dificultades. Cuenta que tuvo una infancia feliz, pero sí sufrió una gran decepción amorosa. Hoy en día es coach y se dedica a dar charlas motivacionales a nivel internacional.

“Yo estaba segura de que mis brazos me iban a crecer. Entonces cuando alguien hacía un comentario sobre mi discapacidad, con total seguridad e inocencia yo les respondía que así como me crecía mi pelo, ya me iban a crecer mis brazos”, recuerda entre risas Adriana Macías, quien era muy querida en el colegio y aún conserva sus amistades de aquella época.

“Me dijo: ‘Ya lo pensé bien y no quiero casarme con una persona con discapacidad, porque no sé si me vas a poder preparar mi comida preferida, si me vas a poder atender bien y no quiero que mis hijos nazcan como tú’, y me pidió el costoso anillo que me había dado. No podía pedirle otra oportunidad porque mi situación no iba a cambiar. Lloré mucho y entré en depresión. No entendía por qué esperó tanto para dejarme plantada casi en el altar”, recuerda.

Después de una profunda depresión, Adriana Macías comprendió que no podía seguir así, así que decidió salir y abrir nuevamente su corazón. Hoy en día está casada con Juan Medina quien le enseñó una visión distinta de la discapacidad y tiene una bella hija.

