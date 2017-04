Manolo Rojas defendió así a su padre tras ser involucrado en caso Mario Hart y Korina Rivadeneira

El humorista Manolo Rojas no dudó en defender a su padre, cuyo nombre suena tras prestar su domicilio para que Korina Rivadeneira y Mario Hart puedan casarse en Huaral.

Como lugar de residencia, la pareja puso en el acta matrimonial la dirección del hotel del señor Raúl Rojas. Ante ello, el involucrado señaló que tiene una gran amistad con las figuras de Esto es Guerra y siempre que viajan a Huaral se hospedan en su recinto.

“Mi padre no está bien. Ya hay una investigación, seguir con lo mismo lo ha alterado un poco. Espero que no sea nada grave”, indicó Manolo Rojas para Espectáculos.

Consultado si sabía sobre el prestamos de dirección, el cómico señaló que recién se estaba enterando de la situación.

“Yo recién me estoy enterando. Yo comprendo su labor, pero también comprendan. Mi padre manifestó que es amigo de los artistas, mis amigos van al hotel. Lo único que me preocupa ahora es la salud de mi padre, ya basta de pararse en la puerta de mi casa. Es mi padre y yo lo apoyo en todo. Yo más allá no sé nada”, acotó el actor cómico, quien resaltó que lo que le tenga que decir a su padre lo hará en interno.

Autoridades de Huaral en conferencia de prensa derivaron el caso de Mario Hart y Korina Rivadeneira a la Procuraduría Pública (Video: Latina)

Korina Rivadeneira y Mario Hart serán investigados tras determinar irregularidades de su boda

Las autoridades de Huaral en conferencia de prensa anunciaron a la opinión pública que el matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart será derivado a la Procuraduría Pública para que analice el caso, dado que después de una exhausta investigación se detectó irregularidades.

Según informaron en la conferencia de prensa, el Procurador será el que iniciará la investigación, el mismo que pasará al Ministerio Público y el Poder Judicial.

Dentro de las irregularidades que incumplieron los integrante de ‘Esto es Guerra’ fue que el edicto matrimonial no fue publicado en el tiempo que corresponde según el Código Civil. Asimismo, la partida de nacimiento no fue presentada debidamente sellada por el Cónsul de su país.