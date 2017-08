Magdyel Ugaz: "Todas las mujeres somos sensuales"

Magdyel Ugaz confiesa que ponerse en el papel de la Colorina peruana es uno de los retos más grandes que ha asumido. Más aún cuando ya le han llovido las críticas antes de estrenarse la telenovela que protagonizó hace muchos años la mexicana Lucía Méndez. ¿La razón? por considerar que no inspira sensualidad.

Ante ello, la guapa actriz indicó que a ella no le afectan estos comentarios, pues se considera y se siente una mujer muy sensual.

“Yo pienso que todas las mujeres somos sensuales. Yo me siento sexy, incluso me siento sexy sin maquillaje, despeinada, pero si alguna gente tiene una opinión distinta, eso es algo que no pretendo discrepar con ellos. Hay gente que le parece bonita cierta persona por su belleza exterior y otras por la forma del cuerpo también”, indicó la actriz, quien luce muchos kilos menos.

Asimismo, se animó a hablar sobre el bullying que sufren algunas personas por su físico.

“A mí me sensibiliza el tema del bullying, eso es otra cosa. ¿Cómo a Chris Soifer que la atacan por ser gordita? Si o el tema que sea. Cuando veo que la mirada de alguien se apaga me da tristeza, pero me sobrepongo. Yo a veces miro y me identifico porque lo viví en carne propia (bullying). Cuando hacía mi personaje sentía que era feliz, pero en realidad estaba triste”, cuenta Magdyel.

Ugaz comentó que esta nueva producción de Michelle Alexander tocará temas polémicos desde el primer capítulo. “Colorina hará shows en un cabaret. Trabajan meretrices, pero también bailan, cantan, es una casa de citas. Se va hablar de la prostitución, nos vamos a poner en una época en donde ya no señalan a la gente, ni se les mira de pies a cabeza. Nos ponernos en el zapato de otro”, detalla.

“Nuestra Colorina es de la selva peruana, esta Colorina sí que les va a gustar, pues la historia empieza en la Amazonía. Verán a una mujer fuerte que ante la diversidad no se queda de brazos cruzados como suele suceder en muchas historias y dejamos que los demás resuelvan por nosotros”, concluyó la joven.

Magdyel Ugaz brindó estas declaraciones tras presentar el lanzamiento de Pond´s Clarant B3.