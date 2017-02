¿Magdyel Ugaz confirmó que se reconcilió con Laszlo Kovacs?

Hace unos días Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs alborotaron las redes sociales luego en Twitter empezaran a compartirse tiernos mensajes que dejaron entrever que habrían retomado su relación.

Magdyel Ugaz fue consultada por las cámaras de América Espectáculos sobre el tema y respondió: “No me incomoda para nada. Laszlo es mi equipo, mi familia, mi mejor amigo, mi confidente y así como él dice que me ama, yo también. Me encanta como lo celebra todo el mundo. Quieren que lleguemos al altar, pero ahorita no”.

Magdyel Ugaz también contó que viene preparándose para una nueva producción de Michelle Alexander. “Nos estamos preparando y ya lo vamos a contar. Queremos que las cosas se anuncien en el momento que se tenga que anunciar”, dijo Magdyel Ugaz, quien el fin de semana viajará a Cuba para estudiar por un mes.

Una foto publicada por Magdyel ugaz (@magdyelolibama) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:05 PST

h3> MIRA EL IMPRESIONANTEANTES Y DESPUÉS DE YAHAIRAPLASENCIA