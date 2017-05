Magaly Medina y su dura crítica contra médicos que protestaban por un menú

¡Fiel a su estilo! Magaly Medina lanzó una dura crítica contra un grupo de médicos que protestaban en el Hospital Arzobispo Loayza. La presentadora de “90 Matinal” tildó de inadecuados a los doctores, quienes reciben 3900 soles mensual y exigen un menú gratuito al estado.

Todo inició cuando el vocero de los médicos en protesta evitó contestar la pregunta que le planteó Magaly Medina sobre su sueldo. “¿Cuánto es lo que ganan, doctor? Quiero hacerme una idea de cuánto gana un médico residente, porque cuando uno va a trabajar debe generalmente comprar sus alimentos. Un centro de trabajo no necesariamente te da comida”, señaló la periodista.

“El suelo de un médico residente bordea los 3900 soles”, contestó el doctor después de la insistencia. “Bueno, gana usted más que un camarógrafo de aquí que me acompaña desde las 3 a.m. y que paga su propia alimentación. Es cuestión de óptica, también, doctor. Usted no puede decir que los médicos se infectan de tuberculosis porque el hospital no les da de comer. ¿No es acaso una cuestión personal lo de alimentarse bien?”, respondió rápidamente Magaly Medina.

El doctor no se quedó callado y justificó su reclamo mencionado otros motivos por los cuales los médicos pueden contraer tuberculosis en el Hospital Arzobispo Loayza. “Son factores múltiples. No es solo por la alimentación, sino también por el hacinamiento, el estrés. Trabajamos con pacientes con TBC multi drogo resistentes”, señaló.

“Ustedes se quejan de que no les dan comida, con un sueldo de 3900 soles, pero los pacientes se quejan de que no tienen los medicamentos, de que deben esperar horas y días por una cita. Se quejan de que no tienen máquinas para hacerse los análisis, entonces, no es solo un problema de los médicos sino estructural”, sostuvo Magaly Medina.

“Usted nos está vendiendo una cosa trágica de que tantos médicos (están con TBC). Yo pensé ¡15 (doctores) enfermos de TBC! Pero luego usted nos dice que son dos un año y dos el siguiente. Y estos son los peligros a los que se enfrentan los médicos trabajando en un sistema de salud como el nuestro. Como le pasa a los periodistas, que si vamos a un mitin nos puede caer un balazo o una bomba lacrimógena. Son riesgos propios de nuestras carreras. Así que porque no nos dan un menú no vamos a hacer una huelga y vamos a parar todo el servicio en el hospital”, finalizó la polémica periodista.