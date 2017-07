Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca se mostraron indignados con caso de Korina Rivadeneira

El caso de Korina Rivadeneira sigue dando de qué hablar. Esta vez, Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca usaron su espacio para referirse al caso de la venezolana y pidieron que abandone el país para que solucione sus papeles.

La popular “Urraca” sostuvo que la modelo tuvo siete años para arreglar su situación en nuestro país, pero no lo hizo.

“Tuvo siete años para ponerse a derecho para arreglar todos sus papeles y trabajar como lo ordenan las leyes peruanas. Sin embargo, cuando a último momento Migraciones le puso esta orden de expulsión, ella se casó con el novio de turno, alterando papeles, no cumpliendo con lo que las leyes municipales exigen a futuros contrayentes y se casó y pensó que con eso solucionaría el problema, pero no es así”, manifestó la conductora de 90 Matinal.

Por su parte, Mijael Garrido Lecca se mostró indignado con el caso de Korina Rivadenira, pues aseguró que en Venezuela hay mujeres que realmente están entregando su vida por la libertad y realmente necesitan que los protejan y protejan sus derechos.

“A mí, en realidad, este caso me parece bien sencillo. Las autoridades van a tener que encontrar si mintió o no, si ha mentido tiene que ser expulsada y tiene que volver hacer sus papeles para que pueda volver al país, como cualquier otra persona, nadie tiene corona. A mí lo que me incomoda un poco es ver este video en el que ella habla como si fuera una persona que está siendo vulnerada en sus derechos fundamentales y habla de apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando en su país hay gente que está muriendo por defender la libertad, hay muchas mujeres que realmente están entregando su vida por la libertad y realmente necesitan que los protejan y protejan sus derechos. Y este no es el caso”